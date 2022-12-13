Россиянка проиграла итальянке Камиле Джорджи.

Российская представительница Анастасия Павлюченкова выбыла в первом круге Australian Open (Открытого чемпионата Австралии), являющегося первым в сезоне соревнованием серии турниров Большого шлема. Россиянка на корте уступила итальянской сопернице Камиле Джорджи. Матч завершился с результатом 0:6, 1:6. Оппонентки провели на корте 55 минут.Данное состязание стало для Павлюченковой вторым официальным с мая 2022 года. Ранее ей пришлось из-за травмирования досрочно завершить сезон. Она вернулась на корт лишь в декабре прошлого года, выступив на выставочном турнире в ОАЭ. Следующей соперницей Джорджи будет представительница Словакии Анна Шмидлова, которая попала в основную сетку турнира через профессиональную квалификацию.

Напомним, что Australian Open проходит в городе Мельбурне и завершится 29 января. Действующей победительницей соревнования является австралийка Эшли Барти, которая в марте 2022 года она объявила о завершении профессиональной карьеры.

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Фото и видео: YouTube / Wide World of Sports