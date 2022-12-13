Карацев проиграл в первом круге Australian Open

Россиянин уступил на корте болгарину Григору Димитрову.

Российскиц представитель Аслан Карацев проиграл в первом круге международного чемпионата Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) болгарскому спортсмену Григору Димитрову. Россиянин не смог выйти во второй этап первого в сезоне соревнования в серии турнира Большого шлема. Матч завершился с результатом 7:6, (7:3), 7:5, 6:2 в пользу иностранца. В следующем круге Димитров выступит против серба Ласло Дьере. Напомним, что чемпионат Australian Open проходит в Мельбурне, он завершится 29 января. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль. В финале 2022 года ему удалось обыграть россиянина Даниила Медведева.

Александрова вышла во второй круг Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV