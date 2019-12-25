Павел Дуров негативно высказался о контенте Netflix и TikTok

По его мнению, мозг человека является мощным инструментом, который следует питать "настоящей информацией".

Основатель Telegram Павел Дуров негативно высказался о рекомендательных алгоритмах социальных сетей. Своим мнением по этому вопросу он поделился в своем блоге.

Дуров дал совет своей аудитории отказаться от перегружающих мозг стримингового сервиса Netflix и социальной сети TikTok. По его мнению, большинство людей питает свой разум не полезной информацией, а случайным контентом из интернета, что негативно сказывается над их мышлением и восприятии мира.

Мы должны очистить наши головы от липкой грязи нерелевантного контента <…> чтобы стать творческими и продуктивными. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом. Павел Дуров, основатель Telegram

Предприниматель отметил, что мозг человека является мощным инструментом, который следует питать "настоящей информацией", способной помочь в решении проблем.

Ранее лидер и вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн исполнил на русском языке песню "Любимый город". Это стало его первым выступлением в сопровождении военных духовых оркестров. Выступление музыканта из Германии состоялось в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Фото: Instagram / durov