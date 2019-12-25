Павел Дуров заявил, что iPhone возвращает его в Средневековье

По его словам, некоторые современные Android-смартфоны поддерживают более плавную анимацию.

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал смартфоны Apple. Он признался, что каждый раз, когда использует iPhone, чтобы протестировать какое-то iOS-приложение, он возвращается в Средневековье.

60-герцевые экраны iPhone не способны конкурировать с 120-герцевыми дисплеями на современных Android-смартфонах, которые поддерживают более плавную анимацию. Написал Дуров в своем Telegram-канале

Он заявил, что бизнес компании Apple заключается в том, чтобы продавать людям устарелую технику по завышенной цене. Дуров также подтвердил информацию, опубликованную в статье New York Times. В материале утверждалось, что Apple делится информацией о своих китайских пользователях с властями КНР. Компания послушно удаляет неугодный китайским властям контент.

Это грустно, но не является сюрпризом. Крупные технологические компании часто ставят свою выгоду выше свободы. Отметил Дуров

Ранее мы писали, что Telegram увеличит объем еврооблигаций на $750 млн.

Фото: Instagram / durov