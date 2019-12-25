СМИ: Telegram увеличит объем еврооблигаций на $750 млн

Суммарный объем еврооблигаций компании увеличится до 1,75 миллиарда долларов.

Компания Telegram Group Inc. собирается увеличить размещение еврооблигаций на 750 миллионов долларов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на три источника. Эта манипуляция увеличит суммарный объем облигаций компании, владеющей мессенджером Telegram, до 1,75 миллиарда долларов.

По данным закрытой рассылки Bloomberg, бонды будут идентичны первому размещению. Книгу заявок закрыли 28 апреля, акции поступят в обращение уже 6 мая.

Источники издания также утверждают, что изначально компания хотела разместить допоблигации на 500 миллионов долларов, но впоследствии решили увеличить сумму. Организаций размещения, по данным "Известий", занималась компании "Атон", инвестбанки JP Morgan и DBS.

Источник сообщает, что половину облигаций приобретут азиатские фонды. 40% получат глобальные институциональные фонды. По разным данным российские компании получат либо 10% бондов, либо 15%

В середине марта Telegram разместил пятилетние конвертируемые долларовые облигации. Так компании удалось привлечь миллиард долларов.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров сообщал, что в мае в Telegram появятся групповые видеозвонки

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