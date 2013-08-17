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Дуров: в мае в Telegram появятся групповые видеозвонки

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Разработчики также создают две онлайн-версии мессенджера WebK и WebZ.

Павел Дуров анонсировал новую функцию в Telegram. Об этом создатель мессенджера написал в собственном аккаунте. Он подчеркнул, что со следующего месяца в приложении появятся голосовые чаты с видео. По мнению эксперта, это сделает мессенджер мощной платформой для осуществления группового общения.

Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление - все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с интерфейсом  Telegram, скоростью и шифрованием. 

Павел Дуров, основатель Telegram

Эксперт также анонсировал появление двух новых веб-версий WebK и WebZ, которые считаются кроссплатформенными. Они позволяют клиенту мгновенно получить доступ к чатам как с мобильного, так и с ПК из веб-браузера без лишних установок и загрузок. По словам Дурова, эти разработки "на световые годы" опережают те предложения, которыми оснащены другие социальные сети.

В рейтинге богатейших бизнесменов России от Forbes появилось 13 новичков.

Видео: Telegram / Durov"s Channel

Теги: telegram, видеозвонок, гаджет, павел дуров, технологии
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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