В рейтинге богатейших бизнесменов России от Forbes появилось 13 новичков

Российский Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов страны. В список вошли 13 новичков, которые раньше там замечены не были.

Самым богатейшим бизнесменом по версии российской версии журнала Forbes оказался владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 29,1 миллиарда долларов. Прошлогодний лидер – владелец "Норникеля" Владимир Потанин – в этом году опустился на вторую строчку с состоянием в 27 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров – владелец НЛМК Владимир Лисин и его 26,1 миллиарда рублей.

В списке появилось 13 новых имен. Среди них и акционер "Яндекса" Владимир Иванов (на 159 месте) и Валентина Шнайдер, чья семья владеет сетью магазинов "Светофор" (на 182 месте).

Впервые в десятку вошел основатель Telegram Павел Дуров. Создатель мессенджера оказался на девятом месте с 17,2 миллиарда долларов.

Всего в рейтинге 200 имен бизнесменов, чьи накопления превышают 550 миллионов долларов.

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