Кому не страшна пенсионная реформа: Forbes назвал богатейшие семьи России

Первое место в списке вновь заняла семья Михаила Гуцериева.

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых семей России. Общее состояние тройки лидеров составляет 14 миллиардов рублей.

Первое место в списке заняла семья главного акционера Промышленно-Финансовой Группы "САФМАР" Михаила Гуцериева. Состояние его "клана" составляет 5,97 миллиарда долларов. При этом отмечается, что с прошлого года семья обеднела почти на 4 миллиарда.

Вторыми в списке идут Ротенберги, чье состояние оценивается в 4,85 миллиарда долларов. Американские санкции подкосили семейный бизнес почти на 1 миллиард.

На третьей строчки расположилась семья Гапонцевых с состоянием чуть больше 3 миллиардов долларов. Четвертыми стали Радик и Айрат Шаймиевы (2,48 млрд долларов). На пятом месте оказались Рахимкулову (1,7 млрд долларов).

В десятку богатейших также вошли Сергей и Николй Саркисовы (1,5 млрд долларов), Николай и Кирилл Шамаловы (1,47 млрд долларов), Муса Бажаев, его брат Мавлит и племянник Дени (1,41 млрд долларов), братья Зиявудин и Магомед Магомедовы (1,4 млрд долларов) и семья Зубицких (1,06 млрд долларов).



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