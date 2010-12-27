Сотрудники Военно-морского института похитили более 5,6 млн рублей

Мошенников взяли под стражу до 4 ноября.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга подозревают в мошенничестве в особо крупном размере двух сотрудников Военно-морского политехнического института - капитана 1 ранга, заместителя начальника ВМПИ Валерия Перцева и профессора кафедры боевого применения средств наблюдения Николая Попова. 224 гарнизонный военный суд заключил сотрудников под стражу до 4 ноября. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Следствие подозревает, что мужчины незаконно обогатились на госконтракте Минобороны России и АО "Морские неакустические комплексы и системы" по производству специального бортового комплекса для подводных лодок. Мошенники, входили в состав комиссии по контролю результата. Воспользовавшись своими полномочиями, они под видом работников проекта устраивали на работу "мертвые души", а зарплату фиктивных сотрудников забирали себе. Действия подозреваемых датируется периодом концом мая по сентябрь 2017. Сумма причиненного ущерба составляет 5,6 миллионов рублей.

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