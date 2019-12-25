В апреле выйдет документальный фильм про создателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова

Премьера состоится на Московском международном кинофестивале.

Первый документальный фильм про создателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова выйдет в апреле. Премьера состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдет с 22 по 29 апреля. Затем картину покажут на площадках различных онлайн-кинотеатров. Об этом пишет "Афиша Daily".

Режиссерское кресло проекта занял Родион Чепель. По его словам, это фильм-портрет, в который вошли истории и воспоминания знакомых, друзей и коллег Павла Дурова. Некоторые фрагменты вызовут у зрителей смех, другие удивление или иронию.

Стоит отметить, что Павел полностью принял увиденное даже несмотря на то, что в фильме есть вещи, которые он сам о себе не раскрывает.

Ранее Павел Дуров вошел в десятку самых богатых людей России.

Фото: Instagram / durov