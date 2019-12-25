Павел Дуров вошел в десятку самых богатых людей России

За год его состояние увеличилось на 13,8 млрд долларов.

Основатель Telegram Павел Дуров занял восьмое место в списке самых богатых людей России. За год его состояние увеличилось на 13,8 млрд – до 17,2 млрд долларов. Рейтинг составило издание Forbes.

В этом году Павлу Дурову исполнится 37 лет, у него двое детей, однако он не женат. Родился в Петербурге, в настоящее время проживает в Дубае. Имеет два гражданства – РФ и страны Сент-Китс и Невис в Вест-Индии. Еще в годы учебы в СПбГУ Павел создал форум для студентов, который затем вырос в социальную сеть "ВКонтакте". Также он является создателем Telegram, число пользователей которого превышает 500 млн в месяц.

Список самых богатых людей России возглавляет председатель директоров компании "Северсталь" Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 29,1 млрд долларов (+12,3 млрд за год). В тройке лидеров также оказались основной бенефициар "Норильского никеля" Владимир Потанин (27 млрд долларов) и владелец НЛМК Владимир Лисин (26,2 млрд долларов).

За год долларовых миллиардеров в России стало больше на 21 – со 102 до 123 человек. Их суммарное состояние выросло с 392,3 до 606,2 млрд долларов.

Ранее мы писали, что памятник Петру I в Петропавловской крепости возглавил рейтинг самых забавных в РФ.

Фото: ВКонтакте / Павел Дуров