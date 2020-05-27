Премьер-министр пожаловался на тяжелую ситуацию из-за COVID-19.

Никол Пашинян заявил о начале второй волны коронавируса в Армении. Об этом заявили журналисты из "Sputnik Армения" со ссылкой на выступление политика на правительственном заседании. По данным издания, премьер-министр страны считает, что в государстве складывается тяжелая эпидемиологическая ситуация.

В связи с коронавирусом в стране сложилась довольно тяжелая ситуация. И мы, по сути, имеем дело со второй волной вируса Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заметил, что власти страны знают какие меры необходимо предпринять, чтобы снизить риск распространения COVID-19 по стране. Он призвал следовать трем правилам: носить медицинские защитные маски, соблюдать социальное дистанцирование и регулярно дезинфицировать и мыть руки. Премьер-министр Армении добавил, что миру придется около года существовать в новых условиях, связанных с инфекцией.

Согласно последней статистике, в Армении выявлено 7774 случаев заражения коронавирусом. От инфекции погибли 98 пациентов.

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России.

Видео: YouTube / 24TV