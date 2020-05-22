Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России. Об этом журналиста ТАСС рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. По предположениям специалиста, новой вспышки коронавирусной инфекции на территории РФ следует ожидать не раньше конца летнего сезона. На данный момент предпосылок к повторному резкому всплеску заражений нет.
Евгений Тимаков заметил, что в России вторая волна эпидемии COVID-19 может начаться уже после того, как в других странах переживут пиковые моменты новой вспышки инфицирований.
В Китае пик волны придется приблизительно на июнь. То есть, теоретически в конце июля — августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране
инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков
Эксперт напомнил, что правительству рано отменять введенные по стране ограничения. Медик уверен, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом будет минимальным, если население страны продолжит соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, а также самоизолироваться.
Вице-губернатор Петербурга Эргашев сказал, что город ожидает вторая волна распространения коронавируса.
Видео: Youtube/ Научная Россия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Цифровая антенна позволит вам наслаждаться любимыми каналов эфирного цифрового телевидения. забыв о расходах. Вы платите только один раз – когда приобретаете саму антенну
Цифровая антенна как смотреть 300 каналов HD цифрового телевидения БЕСПЛАТНО
забыв о расходах. Вы платите только один раз – когда получишь антенну
вот почитайте как здесь --- https://myrouter.shop/tvantena/ ✅
и откуда ж такие Эксперты (ударение на "Э") все время вылезают? таких иначе, кроме как провокаторами, и назвать-то сложно
Хватит людей запугивать,такие не обоснованные комментарии, надо вообще не пропускать,где то слышали,кто то сказал и понеслось,зачем?Спокойно на пятой точке не сидится.
Цифровая антенна позволит вам наслаждаться любимыми каналов эфирного цифрового телевидения. забыв о расходах. Цифровая антенна Смотреть основной пакет каналов НТВ ПЛЮС 300 каналов HD цифрового телевидения БЕЕСПЛАТНО
забыв о расходах. вот почитайте как здесь --- https://myrouter.shop/tvantena/ ✅
Нагнетать уже начали или готовить к долгому сидению?
Что значит ,,обозначены сроки,,?