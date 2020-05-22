Медик считает, что новая вспышка заболеваемости ждет Россию к концу лета.

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России. Об этом журналиста ТАСС рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. По предположениям специалиста, новой вспышки коронавирусной инфекции на территории РФ следует ожидать не раньше конца летнего сезона. На данный момент предпосылок к повторному резкому всплеску заражений нет.

Евгений Тимаков заметил, что в России вторая волна эпидемии COVID-19 может начаться уже после того, как в других странах переживут пиковые моменты новой вспышки инфицирований.

В Китае пик волны придется приблизительно на июнь. То есть, теоретически в конце июля — августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков

Эксперт напомнил, что правительству рано отменять введенные по стране ограничения. Медик уверен, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом будет минимальным, если население страны продолжит соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, а также самоизолироваться.

Вице-губернатор Петербурга Эргашев сказал, что город ожидает вторая волна распространения коронавируса.

Видео: Youtube/ Научная Россия