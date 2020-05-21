Вице-губернатор Петербурга сказал, что город ожидает вторая волна распространения коронавируса

Об этом он заявил на презентации разработанного в Петербурге модуля томографии.

Во время презентации нового "Модуля томографического рентгеновского" от завода "Электрон", вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что в Смольном ждут второй волны пандемии, которая начнется осенью.

Он отметил, что в Петербурге уже второй день подряд наблюдается снижение индекса распространения коронавируса - меньше единицы.

Однако пока стационары у нас, до сих пор, имеют до 5 - 7 % свободных коек. Мы не расcчитываем, что сможем быстро выйти из этой ситуации. Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Под конце речи Эргашев заявил, что власти находятся "во всеоружии", для того, что бы проводить качественную диагностику петербуржцев.

Ранее мы сообщали, что Центр Алмазова намерен приобрести сложнейшую систему компьютерной томографии.

Видео: Piter.TV