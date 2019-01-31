Центр Алмазова намерен приобрести сложнейшую систему компьютерной томографии

Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова намерен приобрести сложнейшую систему компьютерной томографии. Центр разместил закупку, согласно документации которой на систему выделяется почти 166 миллионов рублей.

Это медоборудование должно обслуживать не менее двух пользователей, иметь в своем составе не менее четырех рабочих станций врача.

Как сообщало ранее Piter.tv, больницы Ленобласти получат 39 новых автомобилей скорой помощи.

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