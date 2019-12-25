Больницы Ленобласти получат 39 новых автомобилей скорой помощи

Комитет государственного заказа Ленинградской области намерен приобрести 39 новых автомобилей скорой помощи, ведомство разместило соответствующую закупку.
Речь идет о машинах класса B. На покупку автомобилей, которые будут оснащены необходимым медоборудованием, выделено почти 250 миллионов рублей.
Предполагается, что они будут поставлены в больницы региона в текущем и следующем годах.
Новые скорые получат 17 стационаров.
Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге на выходных бригада скорой помощи простояла в очереди 11 часов.
Фото: autoconstr.by
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