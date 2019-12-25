Больницы Ленобласти получат 39 новых автомобилей скорой помощи

На их покупку выделено почти 250 миллионов рублей.

Комитет государственного заказа Ленинградской области намерен приобрести 39 новых автомобилей скорой помощи, ведомство разместило соответствующую закупку.

Речь идет о машинах класса B. На покупку автомобилей, которые будут оснащены необходимым медоборудованием, выделено почти 250 миллионов рублей.

Предполагается, что они будут поставлены в больницы региона в текущем и следующем годах.

Новые скорые получат 17 стационаров.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге на выходных бригада скорой помощи простояла в очереди 11 часов.

Фото: autoconstr.by