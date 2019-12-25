В Петербурге на выходных бригада скорой помощи простояла в очереди 11 часов

Скорая стояла в очереди в 122 клиническую больницу.

Машины скорой помощи в Петербурге поставили "рекорд" по времени стояния в очередях перед больницами. В субботу, 16 мая, бригады ждали своей очереди 11 часов 10 минут. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор частной скорой помощи "КОРИС" Лев Авербах.

Вот точные данные по GPS навигации; 4-я бригада с 16 на 17 мая простояла в очереди в 122 [клиническую больницу] с пациентом 9 часов 25 минут. 8-я бригада простояла с пациентом в ту же больницу 11 часов 10 мин. 7-я бригада тогда же и туда же простояла 8 часов 50 мин. Также по времени примерно стояли и бригады 03. Лев Авербах

Авербах отметил, что в названной больнице на прием работают два бокса, а на одного пациента приходится около 15-20 минут. В очереди поэтому стоят более 50 бригад. Специалист называет это "коллапсом".

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Фото: Piter.TV