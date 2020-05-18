Только на третьем этапе возможны прогулки, к которым привыкли люди.

В Роспотребнадзоре рассказали, когда смогут открыться кинотеатры и спортзалы. Заявление сделала глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".

По её словам, для возобновления работы подобных организаций должны пройти три этапа снятия ограничений, установленный из-за пандемии коронавируса.

При этом только на третьем этапе возможны прогулки, к которым привыкли люди.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор рекомендует авиакомпаниям продавать не больше половины мест на самолёт.

Видео: kremlin.ru