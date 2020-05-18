Пассажир и персонал при этом должны носить перчатки, маски и пользоваться антисептиками.

Роспотребнадзор рекомендует авиакомпаниям продавать не больше половины мест на самолёт. Ведомство выпустило новые рекомендации для авиатранспорта на период поэтапного снятия ограничений для возобновления воздушного сообщения между субъектами РФ.

Роспотребнадзор призывает придерживаться принципов социального дистанцирования в воздухе. На практике это означает, что на каждый рейс стоит продавать не более половины билетов. Ведомство призывает рассаживать пассажиров в шахматном порядке и напоминает, что следует избегать близких контактов в транспорте.

Пассажир и персонал при этом должны носить перчатки, маски и пользоваться антисептиками. Перед полётом им всем будут измерять температуру.

Ранее в Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов.

Видео: kremlin.ru