Пассажирам придется носить маски и перчатки на протяжении всего полета.

В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на проект ведомства. Специалисты рассказали, что все пассажиры во время рейса должны будут находиться в медицинских масках и перчатках. Такие требования к клиентам будут предъявляться на первых двух этапах снятия ограничений. Всего подобный этапов в Росавиации запланировали три.

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В Росавиации заметили, что при совершении полета, который длится более трех часов, на борту лайнера будет производиться плановая смена масок. Эта процедура будет проводиться в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции. Использованные средства индивидуальной защиты будут собираться в герметичном контейнере, а после обеззараживаться и утилизироваться.

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