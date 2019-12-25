В Петербурге представили мобильные станции томографии для быстрой диагностики COVID-19

Оборудование можно легко перевезти и установить в медицинском учреждении.

В Петербурге представили оборудование, которое позволяет в кратчайшие сроки провести КТ-диагностику. Это особенно необходимо в период массового поступления пациентов.

Модуль топографический рентгеновский (МТР) является мобильным оборудованием, его можно легко доставить и установить в любом медицинском учреждении. Затрат на ремонт кабинета и подготовку помещения не требуется.

За счет оснащения модуля системы средствами дезинфекции и вентиляции внутренних помещений, риск инфицирования пациентов и сотрудников сводится к минимуму. Среднее время на подготовку пространства перед следующим пациентом составляет всего 3 минуты.

По словам главврача Боткинской больницы Дениса Гусева, мобильные аппараты КТ особенно важны для отдаленных районов России, где ранее отсутствовали возможности такой диагностики.

Производителем является отечественная компания "Электрон". Разработка МТР заняла чуть более 1,5 месяцев.

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Фото: Piter.TV