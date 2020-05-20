Врач скорой помощи рассказал о заражении более половины медиков его отделения и задержках в 70 вызовов

Врач скорой помощи поделился информацией о том, в каких условиях работают медики в Петербурге.

Председатель профсоюза медработников "Действие" Григорий Бобинов рассказал Piter.TV, в каких условиях во время коронавируса приходится работать врачам в Петербурге. По его словам, медики в отделении скорой помощи поликлиники №52, где он работает, не знают, как делить пространство в больницах, из-за чего заражают друг друга.

Мы столкнулись с тем, что не понимаем, что и как делать. Как разделять внутрилечебные помещения на грязные и чистые зоны. Получается, что коллектив сам себя перезаражал за этот месяц. Сегодня, например, у нас выходят три бригады из десяти, и еще три располовиненные будут работать как неотложная помощь. Больше половины коллектива заразились сейчас из-за того, что мы не делали ничего, когда ВОЗ уже объявила пандемию. В скорой работать некому. У нас задержки идут по 70 вызовов, такого вообще никогда в жизни не было. Григорий Бобинов, председатель профсоюза медработников "Действие"

Полную версию интервью с председателем профсоюза можно посмотреть здесь. Григорий объяснил, на что жалуется медперсонал, чего не хватает в больницах города, и кто в этом может быть виноват.

Видео: Piter.TV