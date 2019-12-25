Андрея Аммон рассказала, что ученые не успеют изобрести вакцину до новой вспышки инфекции в ЕС.

Европе предрекли вторую волну коронавируса. Об этом сообщили журналисты Daily Mail со ссылкой на главу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон. Специалист считает, что мир не успеет создать эффективную вакцину от COVID-19 до того момента, когда в странах начнутся новые вспышки заражений.

Аммон заметила, что на данный момент у переболевших коронавирусом людей слишком слабый иммунитет, а антитела против инфекции вырабатываются в недостаточном количестве. Эксперт уверена, что вопрос появления второй волны инфекции в ЕС - решен. Сейчас ученые спорят только о том, когда следует ждать этого периода. Предположительно, вакцину медики получат не раньше зимы, когда начинается сезонное распространение гриппа.

Андреа Аммон заявила, что на слабая действенность борьбы против коронавируса связана с туристами, которые в конце марта вернулись с горнолыжных курортов. Они распространили инфекцию по странам ЕС. Также эксперт пожаловалась на медленную реакцию правительств, которые тянули с карантинными мерами. Глава Центра считает, что запретить въезд иностранных граждан странам следовало гораздо раньше.

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире.