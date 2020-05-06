Глава института Коха считает, что социальная дистанция должна стать нормой повседневной жизни.

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса. Прогноз сделал глава института Роберта Коха Лотар Вилер.

Он считает, что новая коронавирусная инфекция будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют от 60 до 80% населения планеты. Вилер подчеркнул, что именно поэтому, скорее всего, будет вторая волна. При этом, по его словам, некоторые учёные прогнозируют возможность и третей волны.

Глава института Коха отметил, что из-за этого социальная дистанция должна стать нормой повседневной жизни.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: Youtube/ Sharjah24 News