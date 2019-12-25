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В ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса
Сегодня, 10:10
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matveyvn

В ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса

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Вторая волна COVID-19 может быть осложнена сезонным гриппом.

В ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса. Заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, мир находится в середине первой волны COVID-19.

Райан отметил, что количество инфицированных в странах по-прежнему остаётся относительно небольшим. Специалист добавил, что говоря о второй волне заражения коронавирусом, ВОЗ имеет ввиду, что кривая первой волны снижается.

А затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания.

Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения

Он подчеркнул, что это уже может относится к некоторым странам. Но глобально мир находится в середине первой волны. Райан рассказал, что второй пик может случится и в первой волне — как это было в 1919 году с "испанкой".

Также, считает специалист ВОЗ, вторая волна COVID-19 может быть осложнена сезонным гриппом.

Ранее Европе предрекли вторую волну коронавируса.

Теги: воз, вторая волна коронавируса, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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