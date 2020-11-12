Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашения по Карабаху

Премьер-министр рассказал, что принял решение сохранить жизни солдат Еревана.

Никол Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом премьер-министр Армении сообщил в рамках видеообращения к нации. По словам чиновника, если бы Ереван не стал подписывать соглашение с Баку об окончании боевых действий, то 20-тысячная армия оказалась бы в окружении противника.

Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт. Многие говорят, что если потеряли Гадрут и Шуши и если бы мы потеряли Степанакерт, то ничего не изменилось бы. Но при потере Степанкерта мы бы потеряли Аскеран и Мартертакерт. Эти города в первые дни войны были тылом, там не было укреплений Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По словам главы правительства, он предпочел бы отдать свою карьеру и свою жизнь взамен того, чтобы армянские солдаты могли жить. При этом Пашинян подчеркнул, что подписанное соглашение не предполагает окончательного решения вопроса.

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Видео: YouTube / Factor tv