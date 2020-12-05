Глава правительства Армении считает, что граница между Ереваном и Баку не станет линией фронта.

Никол Пашинян прокомментировал демаркацию границы с Азербайджаном. Об этом премьер-министр Армении рассказал в телеобращении к нации. По словам чиновника, граница, восстанавливаемая после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, не может стать линией фронта.

Наши вооруженные силы размещаются вдоль границы. Этот процесс создает проблемы в осознании людей. Есть и различные проблемы практического характера, но они не являются неразрешимыми, и над их решением мы работаем. Наши дальнейшие действия должны быть направлены на то, чтобы это стало действительно границей, а не линией фронта, и мы должны пойти по этому пути Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что в МИД Еревана ранее заявили о том, что уточнили с Баку пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению по прекращению вооруженного конфликта в регионе. Уточнение позиций дипломаты связали с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном. Под контроль Баку перешел ряд территорий, входивших в состав непризнанной республики Нагорный Карабах. Они граничили с Арменией.

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в провальной операции в Нагорном Карабахе.

Видео: FB / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան