Пашинян поблагодарил российские власти за поддержку Армении

Он направил благодарности Владимиру Путину и Михаилу Мишустину.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и главе российского правительства Михаилу Мишустину за поддержку Армении. Об этом он сказал в ходе своего выступления после внеочередных парламентских выборов, пишет ТАСС.

По его словам, российские политики поддержали не только его команду на выборах, но и весь народ.

Я выражаю благодарность Российской Федерации президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину за ту поддержку, которую он оказал в этой ситуации Армении и армянскому народу. Никол Пашинян, и.о. премьер-министра Армении

Он отметил, Армения намерена углублять сотрудничество со странами-участниками ОДКБ и ЕАЭС

Напомним, по итогам выборов, сторонники Пашиняна набрали 53,92% голосов. Им не хватило 0,08%, чтобы единолично формировать правительство. На втором месте – блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна. Он набрал на прошедших парламентских выборах 21,04% голосов. Третье место занимает блок "Честь имею" экс-президента республики Сержа Саргсяна – 5,23% голосов. По данным ЦИК, явка составила 49,4%.

Ранее Ранее в Армении представители двух противоборствующих на парламентских выборах партий устроили стрельбу на избирательном участке.

Видео: YouTube / Լուրեր