Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

Партия "Гражданский договор" набрала 53,92% голосов.

Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна побеждает на парламентских выборах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Центрального избирательного комитета страны.

Напомним, выборы состоялись 20 июня, в них приняли участие 25 партий и блоков. В списки избирателей были включены более 2,5 миллионов человек.

По итогам выборов, сторонники Пашиняна набрали 53,92% голосов. Им не хватило 0,08%, чтобы единолично формировать правительство.

На втором месте – блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна. Он набрал на прошедших парламентских выборах 21,04% голосов. Третье место занимает блок "Честь имею" экс-президента республики Сержа Саргсяна – 5,23% голосов.

По данным ЦИК, явка составила 49,4%.

Ранее в Армении представители двух противоборствующих на парламентских выборах партий устроили стрельбу на избирательном участке. Причиной стрельбы стал конфликт между представителями партий "Процветающая Армения" и "Верелк". Одна из сторон ссоры применила газовый пистолет.

Видео: YouTube / Լուրեր



