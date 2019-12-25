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На выборах в Армении представители двух партий устроили стрельбу
Сегодня, 12:16
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На выборах в Армении представители двух партий устроили стрельбу

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20 июня - день внеочередных парламентских выборов в Армении.

В Армении представители двух противоборствующих на парламентских выборах партий устроили стрельбу на избирательном участке. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Азаташен. Причиной стрельбы стал конфликт между представителями партий "Процветающая Армения" и "Верелк". Одна из сторон ссоры применила газовый пистолет. Оружие было изъято. Следствие организовало проверку произошедшего. 

Напомним, 20 июня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. Всего в них принимают участие 21 политическая партия и четыре блока. Участки для голосования закроются в 19:00 по московскому времени. В списки избирателей включены более 2,5 миллионов человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете избираться причастным к экстремизму.

Фото: Twitter / ArmenianPolice

Теги: армения, избирательный участок, парламентские выборы, стрельба
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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