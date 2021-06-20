Пашинян проголосовал на внеочередных парламентских выборах в Армении

Всего в них участвуют более 20 партий и блоков.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян проголосовал 20 июня на внеочередных парламентских выборах в республике. Об этом сообщается на официальной странице политика в Facebook.

Всего в выборах принимают участие более 20 политических партий и блоков. По данным агентства ТАСС, Пашинян проголосовал на избирательном участке, который расположен на территории детского сада номер 133 в столице государства – Ереване.

Я голосую во имя будущего нашего государства и народа, во имя развития Армении. Никол Пашинян, и.о премьера Армении

Участки для голосования закроются в 19:00 по московскому времени. В списки избирателей включены более 2,5 миллионов человек.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван эффективно работает с Россией для разрешения спора на границе с Азербайджаном.

Фото: администрация президента РФ

Видео: Facebook / Nikol Pashinyan