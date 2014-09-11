Пашинян: Ереван эффективно работает с РФ для разрешения спора на границе с Азербайджаном

Чиновник посетил Гегаркуникскую область.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о том, что Ереван эффективно работает с Москвой для разрешения спора на государственной границе с Азербайджаном. Об этом политик сообщил местному населению в пункте Кут Гегаркуникской области, граничащей с территорией соседнего государства.

Мы очень эффективно работаем с нашими российскими партнерами, как вы знаете, министр обороны и замначальника Генштаба ВС находятся в Москве. Никол Пашинян, и.о. главы правительства Армении

Таким образом чиновник ответил на вопрос жителя района о том, что Россия и ОДКБ делают для разрешения конфликтной ситуации на границе с Азербайджаном.

Минобороны Армении подтвердило задержание военнослужащих страны Азербайджаном.

Видео: Facebook/Nikol Pashinyan Նիկոլ Փաշինյան