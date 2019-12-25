Минобороны Армении подтвердило задержание военнослужащих страны Азербайджаном

Шесть человек были задержаны в ходе проведения инженерных работ в приграничной зоне.

Шесть военнослужащих ВС Армении были взяты в плен азербайджанскими военными. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.

По данным ведомства, взятие в плен произошло в ходе проведения инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. В настоящее время Ереван принимает необходимые меры для освобождения своих военнослужащих.

Ранее о пленении армянских военных заявило военное ведомство Азербайджана. По словам представителя Минобороны, разведывательно-диверсионная группа ВС Армении предприняла попытку перейти госграницу в направлении Юхары Айрым. Военные были обезоружены и взяты в плен.

Ранее Пашинян заявил главе МИД Ирана о напряженной ситуации на границе Армении и Азербайджана.

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