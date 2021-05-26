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Пашинян заявил главе МИД Ирана о напряженной ситуации на границе Армении и Азербайджана

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Ереван хочет решить проблему с Баку за счет политического урегулирования и дипломатии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил главе МИД Ирана о напряженной ситуации на государственной границе с Азербайджаном. Чиновник заявил Мохаммаду Джаваду Зарифу о том, что Ереван стремится снизить напряженность в регионе и решить проблему за счет политического и дипломатического урегулирования.

К сожалению, могу констатировать, что вчера у нас уже была жертва из-за этой ситуации. Военнослужащий ВС Армении был убит при обстреле со стороны представителей ВС Азербайджана.

Никол Пашинян, и.о. главы правительства Армении

Пашинян рассказал представителю Ирана о том, что Ереван по линии Договора о коллективной безопасности  также призывает решить проблему политическими и дипломатическими средствами. Согласно документу, при возникновении военных действий на территории страны это будет означать то, что другие страны ОДКБ будут также в нее вовлечены.

Пашинян подтвердил подлинность опубликованного документа по делимитации границы.

Видео: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Теги: азербайджан, армения, иран, мид, мохаммад джавад зариф, нагорный карабах, никол пашинян
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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