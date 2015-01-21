Пашинян подтвердил подлинность опубликованного документа по делимитации границы

Его планируют подписать в ближайшее время.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность опубликованного в СМИ документа по делимитации границы. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента. Его слова приводит "РИА Новости".

Да, это точно тот документ, который, по моему убеждению, армянские оппозиционные круги получили из Азербайджана, как и другие сведения. Никол Пашинян, и.о. премьер-министра Армении

Политик говорил о планах подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. Согласно договору, который появился в СМИ, делимитацией границы займется совместная комиссия. Российская сторона официально не комментировала существование этого документа.

Ранее Алиев заявил о возможной поставке энергоресурсов в Армению.

Видео: FB / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան