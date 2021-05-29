Пашинян: Армения готова отозвать войска от границы с Азербайджаном

Ереван готов начать работу по уточнению приграничных пунктов с помощью ОБСЕ.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов отвести войска от границы с Азербайджаном. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на встречу с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор".

По его словам, это произойдет, если власти Баку также согласятся на отвод своих военнослужащих от границы. Пашинян подчеркнул, Ереван готов начать работу по уточнению приграничных пунктов с помощью ОБСЕ и решению вопросов по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем, чтобы посредники Минской группы ОБСЕ достигли договоренности с Азербайджаном и одновременно бы начался отвод войск на участке от Сотка до Хознавара Никол Пашинян, и.о. премьер-министра Армении

Пашинян отмечал ранее, что власти Армении стремятся решить все пограничные проблемы с Азербайджаном путем переговоров.

Напомним, Минобороны Армении подтвердило задержание военнослужащих страны Азербайджаном. Шесть человек были задержаны в ходе проведения инженерных работ в приграничной зоне. По словам представителя Минобороны Азербайджана, разведывательно-диверсионная группа ВС Армении предприняла попытку перейти государственную границу в направлении Юхары Айрым. Военные были обезоружены и взяты в плен.

Видео: FB / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան