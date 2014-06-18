Он включает в себя три пункта.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном. Об этом он рассказал в рамках выступления, посвященного мирному урегулированию на границе. Его слова приводит "РИА Новости"

Пашинян отметил, что этот план включает в себя три пункта. Первый пункт - быстрый отвод военных подразделений от границы между Арменией и Азербайджаном обеими сторонами. Второй пункт подразумевает размещение на границе международных наблюдателей. Они могут представлять Россию или другую страну, а именно - сопредседателя Минской группы: США или Франция. Под третьим пунктом Пашинян назвал уточнение границы между странами при участии международных посредников.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван эффективно работает с РФ для разрешения спора на границе с Азербайджаном.

Видео: Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան