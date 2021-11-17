Пас Панарина и 31 сейв Шестеркина помогли "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" в НХЛ

Матч завершился со счетом 3:2.

Пас Панарина и 31 сейв Шестеркина помогли "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В домашней игре хозяева ледовой арены обошли гостей с результатом 3:2. В составе клуба победителей заброшенными шайбами отметились на 16, 24, 42 минутах встречи спортсмены Каапо Какко, Крис Крайдер, Жюльен Готье. Со стороны "Монреаля" отличились на 23 и 43 минутах Кристиан Дворак и Джош Андерсон.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу в эпизоде с шайбой Какко. К настоящему моменту в арсенале форварда 16 очков (за четыре гола и 12 голевых передач). Он провел 16 матчей в текущем сезоне НХЛ. Голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 31 бросок по воротам. Он одержал восьмую победу в 12 матчах. Защитник "Монреаля" Александр Романов не сумел отличиться действиями на льду.

Напомним, что "Нью-Йорк Рейнджерс" одержали четвертую победу подряд. Клуб расположился на четвертой позиции в рейтинге Столичного дивизиона. "Монреаль" идет на предпоследней (седьмой строчке) в таблице Атлантического дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET