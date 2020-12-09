Партию президента Молдавии поддержало более половины избирателей выборах

Явка стала самой низкой за всю историю парламентских выборов в республике.

Партия "Действие и солидарность", которую поддерживает президент Молдавии Майя Санду, получила 52,72% голосов на выборах в республиканский парламент. Это следует из данных, которые опубликовал Центральный избирательный комитет страны.

На данный момент обработано почти все бюллетени для голосования. По информации ЦИК, итоговая явка составила около 48,5% от общего числа избирателей. Отмечается, что это самый низкий показатель в истории парламентских выборов в Молдавии.

Согласно предварительным итогам выборов, партия президента сможет самостоятельно сформировать правительство Молдавии.

Второе место, по итогам выборов, занял блок "Коммунисты и социалисты" (27,36%), замыкает тройку лидеров партия "Шор" (5,75%).

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он не исключает попыток Запада "расшатать" ситуацию на территории РФ перед грядущими выборами в Государственную Думу.

Видео: YouTube / Stirile TVR Online