Захарова: РФ отмечает беспрецедентное вмешательство США в предвыборную кампанию в Молдавии

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила журналистам о том, что Москва отмечает беспрецедентное вмешательство США в предвыборную кампанию в Молдавии. Об этом чиновница рассказала на брифинге в МИД РФ. Дипломаты продолжают следить за процессом подготовки к местным республиканским парламентским выборам, которые будут внеочередными.
В России внимательно следят за подготовкой к выборам как к важнейшему внутриполитическому событию в жизни Молдавии.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
В России надеются на то, что голосование в Молдавии пройдет спокойно и в соответствии с требованиями международного права. Дипломаты готовы активно и конструктивно работать с новыми сформированными парламентом республики и правительством Молдавии.
Президент Молдавии подтвердила свою готовность посетить Россию.
Фото: МИД России
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