Майя Санду рассказала о важных вопросах, которые необходимо поднять на встрече в РФ.

Президент Молдавии подтвердила свою готовность посетить Россию. Об этом Майя Санду рассказала местным журналистам в эфире телеканала PRO TV. Политик отметила, что рассчитывает на более серьезное обсуждение вопроса своего посещения Москвы после того, как в республике состоятся внеочередные выборы в парламент. Они запланированы на 11 июля.

Пока мы не дошли до приглашения или обсуждения визита, но я все время говорю, что открыта для такого визита, так как есть много серьезных вопросов. Они касаются наших граждан, которые работают в России, а также тех, кто экспортирует или хочет экспортировать туда. Майя Санду, президент Молдавии

Глава государства подчеркнула, что открыта для личных встреч и обсуждений со всеми международными партнерами, которые дадут результат. На данный момент Санду успела посетить с рабочими визитами Украину, Бельгию, Францию, Румынию и Германию.

Напомним, что досрочные выборы парламента Молдавии назначены после того, как Санду при поддержке проевропейских сил добилась отставки премьер-министра Иона Кику. Лидер страны заблокировала назначение нового кабинета министров. За счет этого решения был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором пропрезидентская партия контролировала только 15 мест из 101.

Президент Молдавии привилась от коронавируса.

Фото: YouTube/RTR Moldova