Майя Санду вакцинировалась препаратом Astrazeneca.

Президент Молдавии привилась от коронавируса. Об этом Майя Саду сообщила на собственной странице в социальных сетях. В присутствии журналистов политик получила первую дозу препарата от COVID-19, разработанного компанией Astrazeneca. Она призвала сограждан в республике последовать ее примеру. По словам главы государства, в ближайшее время привиться от инфекции смогут все желающие.

Необходимо убедить как можно больше людей вакцинироваться. Это единственный выход из этого кризиса. Многие из нас потеряли своих близких, потеряли работу и источник дохода. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что массовая вакцинация в Молдавии еще не началась из-за дефицита препаратов для профилактики коронавируса. Местные эпидемиологи также столкнулись с проблемой недоверия к препаратам со стороны врачей и лиц, которые должны вакцинироваться в приоритетном порядке.

Президент Молдавии объявила о досрочном роспуске парламента.

Фото: Facebook/Maia Sandu

