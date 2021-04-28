Президент Молдавии объявила о досрочном роспуске парламента

Досрочные выборы в стране пройдут 11 июля.

Президент Молдавии Майя Санду объявила о досрочном роспуске парламента. Об этом она сообщила на брифинге. Ее слова приводит "РИА Новости".

Соответствующий указ был подписан главой государства. По словам Санду, досрочные выборы в Молдавии пройдут 11 июля. Граждане смогут выбрать новый состав законодательного органа, который будет служить интересам страны.

Нужно как можно скорее поставить точку в хаосе, в котором нас держал уходящий в отставку парламент. После выборов мы назначим ответственное правительство, которое будет поддерживать стабильное парламентское большинство. Майя Санду, президент Молдавии

Также Санду отметила, что правительство должно выделить из госбюджета средства для проведения голосования.

Ранее в парламенте Молдавии назвали катастрофой первые 100 дней президентства Санду.

Видео: YouTube / Mereu informat