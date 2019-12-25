В парламенте Молдавии назвали катастрофой первые 100 дней президентства Санду

Глава республики хочет распустить местный парламент.

В парламенте Молдавии назвали катастрофой первые 100 дней президентства Майи Санду. Представитель Социалистической партии Василий Боля прокомментировал действия главы государства на занимаемом посту. Спикер счел, что в должности Санду не сделала ничего из того, что обещала избирателям, так как она "не способна что-то совершить".

Первые 100 дней президентства Майи Санду стали катастрофой и разочарованием. Важно не допустить, чтобы она и далее проявляла безответственность и наносила вред стране и людям.

Политик напомнил, что одно дело ничего не делать, в другое - вредить собственному народу, подвергая страну хаотическим движениям. По мнению депутата, Санду провоцировала институциональный кризис, когда отказалась от диалога с действующим парламентом. Президент обратилась в Конституционный суд, чтобы освободить депутатов от занимаемых мандатов. К такой мере воздействия политик прибегла после того, как законодательный орган не принял ее кандидата Игоря Гросу на пост премьер-министра.

Фото: YouTube/Pro TV Chisinau