Лавров не исключил попыток Запада "расшатать" ситуацию перед выборами

По его мнению, могут быть спровоцированы насильственные протесты.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он не исключает попыток Запада "расшатать" ситуацию на территории РФ перед грядущими выборами в Государственную Думу. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Дальневосточном федеральном университете.

По его словам, данная кампания может быть организована как до выборов, так и после их проведения. Лавров не исключает того, что будут спровоцированы насильственные протесты.

Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр отметил, что российские власти будут ориентироваться, прежде всего, на мнение граждан РФ, которые способны самостоятельно оценивать работу депутатов и решать, как дальше развивать страну.

Напомним, единый день голосования назначен на 19 сентября. Выборы будут многодневными - 17, 18 и 19 числа.

Ранее эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили подготовку Центризбиркома к выборам в Госдуму. Они считают, что если у структур, у которых обычно возникают противоположные мнения, возникли одинаковые вопросы, это говорит о хорошей работе ЦИК.

Видео: МИД России