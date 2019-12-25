Эксперт оценил подготовку ЦИК к выборам

Вопрос о порядке проведения выборов в Госдуму и экспертов и наблюдателей возникло не так много.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили подготовку Центризбиркома к выборам, которые пройдут в 2021 году.

Накануне завершилась процедура приема предложений и поправок к постановлению о порядке проведения выборов в Госдуму. Их могли вносить эксперты и наблюдатели. Оказалось, что движение "Голос" и "Независимый общественный мониторинг" выступили практически с одинаковыми инициативами. Они хотят получить уточнения требований к порядку хранения бюллетеней и их аннулирования в случае вскрытия сейф-пакетов.

Эксперты считают, что если у структур, у которых обычно возникают противоположные мнения, возникли одинаковые вопросы, это говорит о хорошей работе ЦИК.

Процедура проработана так, чтобы максимально исключить возможность придирок к чистоте процесса волеизъявления граждан. выразили они свое мнение.

Единый день голосования назначен на 19 сентября. Выборы будут многодневными - 17, 18 и 19.

Фото: Piter.TV