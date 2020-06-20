Лавров отметил, что Россия развивает отношения с Венесуэлой не назло США

В МИД РФ объяснили, почему Москва сотрудничает с Каракасом.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Москва развивает отношения с Венесуэлой не назло США. Об этом чиновник рассказал в ходе лекции, посвященной международной деятельности страны в вопросе развития регионов. Специалист выступил с докладом в Дальневосточном федеральном университете. По словам министра, связи с Каракасом входят в сферу национальных интересов государства.

Ничего антиамериканского в наших отношениях с Венесуэлой нет. Сейчас мы твердо поддерживаем Венесуэлу перед лицом незаконных действий США, но это не значит, что мы с ней дружим только потому, что делаем это назло, совсем нет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр уверен, что Россия никогда не откажется от взаимовыгодных проектов и готова обсуждать такие предложения вне зависимости от того, откуда они поступают: из Азии, Латинской Америки, Африки или Европы. С Венесуэлой отношения стали развиваться 20 лет назад, когда страной руководил Уго Чавес. В тот период появились первые совместные нефтегазовые проекты.

И также, как и в случае с Сирией, в случае с Кубой, с Никарагуа, развивая отношения с этими странами, мы, помимо взаимовыгодных проектов, мы еще защищаем справедливость а международной арене, защищаем Устав ООН. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото: МИД России