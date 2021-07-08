В МИД РФ считают, что Украина пытается переписать международное право.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе. По мнению дипломата, Украина отказывается выполнять минские соглашения, а также категорически не хочет обсуждать ситуацию с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Такое мнение специалист высказал в ходе лекции в Дальневосточном федеральном университете.

К сожалению, эти устремления оправдать своих подопечных, как это происходит в данном случае с Киевом, который вертит своими западными кураторами как хочет, в Европе по крайней мере, а американцев слушается, вот эти устремления - они с нами будут надолго. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что Запад склонен переписывать итоги Второй мировой войны, а также активно развивает кампанию, чтобы поставить "с ног на голову гносеологию украинского конфликта". Российские дипломаты видят попытки изменить минские соглашения новыми шагами, предлагаемые Киевом.

Все это - переписывание международного права, потому что минские договорённости, когда они были одобрены в СБ ООН, обрели силу международного правового документа. Это надолго. Это серьезная вещь. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что "было бы неплохо" подписать мирный договор между Россией и Японией.

Видео: МИД России