Лавров заявил, что "было бы неплохо" подписать мирный договор между Россией и Японией

Глава МИД РФ оценил необходимость мирного договора с Токио.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что "было бы неплохо" подписать мирный договор с Японией. Об этом чиновник упомянул во время лекции в Дальневосточном федеральном университете. Он выступил с докладом на тему "Международная деятельность страны для развития российских регионов".

Наши японские коллеги всегда говорят о своем желании максимально быстро двигаться в сторону заключения мирного договора, который они, правда, видят исключительно в форме решения так называемой территориальной проблемы, которая для нас не существует. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат объяснил студентам, что формальное отсутствие соглашения не мешает Москве и Токио иметь полноценные дипломатические связи, а также регулярно контактировать. Кремль предложил японским коллегам заключить мирный договор, который будет нацелен на будущее и позволит сторонам комплексно развивать сотрудничество по вопросам экономики, гуманитарной сферы, внешней политики. При этом Сергей Лавров заметил, что просто обозначить в документе то, что "мы не воюем", это смешное решение.

Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан.

Видео: МИД России