Должность получила Ингрида Шимоните.

Парламент Литвы утвердил нового премьер-министра. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Корреспондент агентства передал, что за кандидатуру Ингриды Шимоните отдали голосва 62 парламентария, 10 - против, 41 - воздержались. На пост чиновницу ранее выдвинули представители партий, входящих в правящую коалицию. Речь идет о "Союзе Отечества - Христианских демократов Литвы", "Либеральном движении" и "Партии свободы".

Напомним, что Ингрида Шимоните родилась в Вильнюсе в 1974 году. Она окончила школу с серебряной медалью. После этого девушка поступила в Вильнюсский университет на экономическое отделение. Она закончила учебу и получила степень бакалавра "делового администрирования и менеджмента". В 1998 году ей присуждена магистра экономики.

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